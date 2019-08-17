Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракетыГазета.Ru 07:05
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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с чего всё началось
РФ до сих пор готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире канала Россия-24.Аргументы и Факты04:10
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В четверг, 29 августа, в 23:10 зрители канала «ТВ Центр», посмотрев новый документальный фильм «Большие деньги советского кино» узнают, как и на чем зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных шедевров.
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Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Политика
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Обновлено в 16:50
Политика
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Обновлено в 19:11
Армия и оружие
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Обновлено в 17:00
Политика
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Обновлено в 15:21
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Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
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Транспорт
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Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Германии
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Обновлено в 19:13
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Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.
Обновлено в 13:10