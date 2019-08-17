Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМДРИА Новости 03:16

Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24". При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.
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с чего всё началось
РФ до сих пор готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире канала Россия-24
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