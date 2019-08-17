Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМДРИА Новости 03:16
Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24". При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.
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с чего всё началось
РФ до сих пор готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире канала Россия-24.Аргументы и Факты04:10
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье
Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина
18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Космос
Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»
Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Сёмин признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа свой день рождения отмечает старшая дочь популярного телеведущего.
Обновлено в 04:20
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Общество
Специалисты в Румынии сообщили об отсутствии радиоактивной угрозы для населения страны
Румынский Инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Комиссия по контролю за ядерной деятельностью и Агентство по охране окружающей среды указали в совместном сообщении в воскресенье, что данных, которые свидетельствовали бы о радиоактивной опасности для румынского населения, не существует.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Футбол
ФК «Ростов» на выезде проиграл «Уфе»
Обновлено в 12:12
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Политика
Меркель и Джонсон проведут встречу в Берлине
21 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 13:05
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Обновлено в 13:08
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Теннис
Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено в 03:02
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45