с чего всё началось

Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24". При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Здоровье Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина 18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.

Космос Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а» Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".

Футбол Сёмин признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.

Армия и оружие Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Общество Специалисты в Румынии сообщили об отсутствии радиоактивной угрозы для населения страны Румынский Инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Комиссия по контролю за ядерной деятельностью и Агентство по охране окружающей среды указали в совместном сообщении в воскресенье, что данных, которые свидетельствовали бы о радиоактивной опасности для румынского населения, не существует.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политика Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент избил врача В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.

Политика Меркель и Джонсон проведут встречу в Берлине 21 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Теннис Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.