с чего всё началось

Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24". При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Политика Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Кино Американский актер Кристиан Слэйтер отмечает 50-летие 18 августа американский актер Кристиан Слейтер отмечает 50-летний юбилей.

Здоровье Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.

Гаджеты В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019 На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Армия и оружие В Крыму военные случайно запустили ракету Министерство обороны России подало иск к двум военным с требованием взыскать с них 46,5 млн рублей за случайно запущенные ракеты.

Экономика Среднюю зарплату поднимут в Кабардино-Балкарии к концу года Руководство Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост к концу текущего года среднего уровня зарплаты в регионе на 6,1% - до 27 тыс 350 рублей.

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Происшествия Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

Единоборства Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Театры Метшин стал зрителем ночного «Ходжи» Бекмамбетова в Свияжске Накануне поздним вечером на острове-граде Свияжске в рамках театральной лаборатории «Свияжск АРТель» состоялся второй и заключительный показ эскиза спектакля «Ходжа Насреддин» в постановке знаменитого кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова.

Наука Названы последствия ядерной войны между РФ и США Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.

Политика В Москве пройдет несколько протестных акций Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.