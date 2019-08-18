Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМДРИА Новости 03:16
Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24". При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.
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с чего всё началось
РФ до сих пор готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире канала Россия-24.Аргументы и Факты04:10
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Обновлено в 03:27
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
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Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
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Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
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Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ
Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.
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Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 06:47
Кино
Американский актер Кристиан Слэйтер отмечает 50-летие
18 августа американский актер Кристиан Слейтер отмечает 50-летний юбилей.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти
Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты
В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019
На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.
Обновлено в 05:51
Общество
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В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В Крыму военные случайно запустили ракету
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Экономика
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Руководство Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост к концу текущего года среднего уровня зарплаты в регионе на 6,1% - до 27 тыс 350 рублей.
Обновлено в 04:55
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Единоборства
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Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
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Накануне поздним вечером на острове-граде Свияжске в рамках театральной лаборатории «Свияжск АРТель» состоялся второй и заключительный показ эскиза спектакля «Ходжа Насреддин» в постановке знаменитого кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова.
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Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Политика
В Москве пройдет несколько протестных акций
Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
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«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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Хоккей
Хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в товарищеском матче.
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