Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракетRT на русском 03:16
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими»
На кадрах ролика видно, как танкист безуспешно «газует», пытаясь выехать из ямы, а когда взбаламученная вода через люк начинает заливать танк, то солдат брезгливо морщится, словно боясь запачкать белоснежный костюм.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено 16 августа в 10:52
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Звезда «Глухаря» Тарасова назвала женскую зависть угрозой страшнее атомной войны
Обновлено в 03:21
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Экономика
SoftBank выделит сотрудникам до $20 млрд для вложений в новый инвестфонд
Японский холдинг SoftBank выделит до $20 млрд на то, чтобы его сотрудники могли вложиться во второй инвестиционный фонд компании Vision Fund, о запуске которого стало известно в июле.
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE
1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma.
Обновлено в 01:33
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Общество
Более 4 тысяч пострадавших от паводка домов снесут в Иркутской области
Власти Иркутской области решили снести более четырёх тысяч домов, пострадавших во время наводнения.
Обновлено в 01:28
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 03:08
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Снижение газовых тарифов закончится на Украине аккурат к холодам
Максимум, который может повлечь снижение курса евро по отношению к гривне, это десятипроцентный скачок в цене.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился»
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
Обновлено в 03:02