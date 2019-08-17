с чего всё началось

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

Футбол Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом» Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

Футбол «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом» «Сент-Этьен» не смог победить «Брест» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Путешествия Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Футбол «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кино Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Транспорт Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы Все федеральные дороги в Сочи, движение на которых было затруднено из-за ливня, работают в штатном режиме.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.

Экономика Среднюю зарплату поднимут в Кабардино-Балкарии к концу года Руководство Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост к концу текущего года среднего уровня зарплаты в регионе на 6,1% - до 27 тыс 350 рублей.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Общество Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.