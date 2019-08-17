Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракетыГазета.Ru 07:05
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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с чего всё началось
РФ до сих пор готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире канала Россия-24.Аргументы и Факты04:10
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Футбол
Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом»
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Обновлено в 05:06
Теннис
Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 15:58
Футбол
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом»
«Сент-Этьен» не смог победить «Брест» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 11:05
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика
Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.
Обновлено в 06:40
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Путешествия
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.
Обновлено 15 августа в 22:14
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:58
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Транспорт
Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы
Все федеральные дороги в Сочи, движение на которых было затруднено из-за ливня, работают в штатном режиме.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую
Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24
Экономика
Среднюю зарплату поднимут в Кабардино-Балкарии к концу года
Руководство Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост к концу текущего года среднего уровня зарплаты в регионе на 6,1% - до 27 тыс 350 рублей.
Обновлено в 04:55
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 08:29
Общество
Минздрав предложил сократить зарплату курящим россиянам
Согласно документу, работодатель может штрафовать своих подчиненных в зависимости от потраченного на перекуры времени Министерство здравоохранения РФ опубликовало программу "Укрепление здоровья работающих", которая предполагает введение работодателями ограничительных мер, призванных бороться с курением сотрудников.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»
Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Общество
Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Бензовоз взорвался после ДТП в Уганде
Обновлено в 14:58