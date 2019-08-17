Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракетRT на русском 03:16
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала Россия 24.Москва 2404:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика
Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина
Движение транспорта в столице Финляндии ограничат в среду на время визита президента России Владимира Путина, об этом сообщил главный комиссар городского полицейского управления Хельсинки Хейкки Порола.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП
Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 07:00
Футбол
Тренер «Зенита» Семак извинился за поведение после матча с «Ахматом»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак принес извинения за слова, высказанные в адрес судейской бригады Алексея Матюнина, обслуживавшей матч с "Ахматом".
Обновлено в 08:18
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Политика
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Общество
Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Полицейские со стрельбой задержали подростка-гонщика в Ленобласти
ВАЗ остановился, столкнувшись с камнем. Водителем оказался 17-летний житель Ленобласти, который управлял машиной без прав.
Обновлено в 05:34
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.
Обновлено 16 августа в 09:17
Авто
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
Специалисты УАЗа вновь решили вспомнить об универсальности и широких возможностях своих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета 2 типа
При диабете 2 типа уровень сахара в крови становится слишком высоким, что зачастую провоцирует различные осложнения со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые заболевания или инсульт.
Обновлено в 06:10
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Обновлено в 03:44
Авто
Легендарное авто «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Украинские пограничники открыли огонь по автомобилю-нарушителю
На украинско-румынской границе пограничники открыли огонь по джипу, пытавшемуся сбить их на большой скорости.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48