с чего всё началось

Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Политика Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина Движение транспорта в столице Финляндии ограничат в среду на время визита президента России Владимира Путина, об этом сообщил главный комиссар городского полицейского управления Хельсинки Хейкки Порола.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.

Футбол Тренер «Зенита» Семак извинился за поведение после матча с «Ахматом» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак принес извинения за слова, высказанные в адрес судейской бригады Алексея Матюнина, обслуживавшей матч с "Ахматом".

Политика Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321 Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Наука Названы последствия ядерной войны между РФ и США Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Происшествия Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в США В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.

Происшествия Полицейские со стрельбой задержали подростка-гонщика в Ленобласти ВАЗ остановился, столкнувшись с камнем. Водителем оказался 17-летний житель Ленобласти, который управлял машиной без прав.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

Авто УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями Специалисты УАЗа вновь решили вспомнить об универсальности и широких возможностях своих автомобилей.

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Происшествия Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.

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Авто Легендарное авто «Волга» может вернуться на конвейер Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.

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Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.