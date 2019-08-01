Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактниковРБК 07:08

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада. Об этом на селекторном совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
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