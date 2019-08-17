Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИИзвестия 16:06
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом он рассказал в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1» в субботу, 17 августа.
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Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельГазета.Ru 15:17
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Финансы
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Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
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Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Число абортов сократилось в Ростовской области
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Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволяет России создать наземный вариант авиационного комплекса «Кинжал», пишет «Военно-промышленный курьер».
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Футбол
В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
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Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
Обновлено в 09:57
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов
Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
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Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
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Обновлено в 17:54
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«Никто — ни руководство больницы, ни представители минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией», — приводит издание слова одного из хирургов больницы.
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Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
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Экономика
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В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
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Наука
Медики дали 22 совета по продлению жизни
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