Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игрыРоссийская газета 19:40
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры. Он заявил, что российские военные будут рады оценить на соревнованиях способности команд альянса.
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Гаджеты
Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года
Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Экономика
Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%
В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено в 16:46
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено в 18:32
Происшествия
Под Мурманском мужчина избил сковородой знакомую и порезал ее друга
52-летний житель Оленегорска Мурманской области ранил ножом друга и избил сковородкой его знакомую .
Обновлено в 19:15
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего самолёта А321 госпитализировали
Второго пилота Георгия Мурзина, управлявшего самолётом Airbus А321 в момент экстренной посадки в кукурузном поле, госпитализировали в одну из больниц.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Общество
Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Происшествия
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 11:05
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 18:00
Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17
Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено в 16:29
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Культура
В Петергофе пройдет осенний праздник фонтанов
Обновлено в 10:36
Музыка
В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета
Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.
Обновлено в 07:54
Транспорт
В Москве появится самый большой в Европе ТПУ
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская" откроют в Москве в 2020 году.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Футбол
Матюнин, возможно, забыл удалить Ракицкого за две жёлтые карточки
Защитник питерцев Ярослав Ракицкий получил две жёлтые карточки - одну на 55-й минуте, а вторую уже в компенсированное время.
Обновлено в 14:53
Спорт
Россиянин Алипов завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе
Обновлено в 16:42
Гаджеты
На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой
Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
Обновлено в 13:01
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Общество
Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП
Обновлено в 14:46