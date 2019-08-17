Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игрыLenta.ru 18:27
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
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Светлана Кузнецова: «Сейчас играю умнее и мудрее. В 34 года уже пора»
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17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
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Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
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Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
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Обновлено в 03:11
Происшествия
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Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
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Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Футбол
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Обновлено в 05:56
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Русские ракеты вернутся на Кубу
Русские ракеты вернутся на Кубу После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наши ядерные боеголовки могут появиться на кубинской территории.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Несколько десятков жилых домов подтоплены паводком в Хабаровске
В Хабаровском крае подтоплено 180 приусадебных участков, 90 дачных и свыше 320 земельных участков, а также более полусотни жилых домов.
Обновлено в 20:46
Авто
Полицейские считают Ford Explorer опасным для здоровья
Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало собственное расследование ещё в 2016 году после многочисленных жалоб владельцев Ford Explorer на проникновение в салон выхлопных газов.
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Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
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Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45
Происшествия
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Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Наука
Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам
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Футбол
Леонарду Жардим: «„Монако“ постарается быстро создать конкурентоспособную команду»
Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля
«77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.
Обновлено вчера в 22:38