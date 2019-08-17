Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игрыРоссийская газета 19:40
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры. Он заявил, что российские военные будут рады оценить на соревнованиях способности команд альянса.
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Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Происшествия
По факту ДТП в Перми возбуждено уголовное дело
Обновлено в 16:27
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Футбол
Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.
Обновлено в 18:40
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
Экономика
Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб
Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено в 22:02
Кино
Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»
Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Украинские силовики разместили БМП на территории школы в Донбассе
«В населенном пункте Троицкое военные преступники вооруженных формирований Украины разместили две боевые машины пехоты во дворе школы», — рассказал Филипоненко.
Обновлено в 07:35
Технологии
Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV
Обновлено в 18:06
Политика
Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере
Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Здоровье
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено в 20:29
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено в 14:39
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено в 03:59
Транспорт
Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00