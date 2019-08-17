Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игрыРоссийская газета 19:40

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды стран НАТО на Армейские международные игры. Он заявил, что российские военные будут рады оценить на соревнованиях способности команд альянса.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры

РБК21:28

Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ

Известия16:06

Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры

Lenta.ru18:27

Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх

Телеканал 360°15:19

Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ

Газета.Ru15:17

«Посмотреть, на что они способны»: Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские игры

URA.Ru15:56

Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ

ТК Звезда13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Обновлено в 06:10
Теннис

Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати

Обновлено в 19:57
Армия и оружие

The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России

Обновлено в 22:08
Происшествия

По факту ДТП в Перми возбуждено уголовное дело

Обновлено в 16:27
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Футбол

Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.
Обновлено в 18:40
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Урал», Соболев вышел в лидеры бомбардиров

Обновлено в 09:51
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей

Обновлено в 10:27
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
Экономика

Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб

Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено в 22:02
Кино

Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»

Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 06:56
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Обновлено в 21:36
Армия и оружие

Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Украинские силовики разместили БМП на территории школы в Донбассе

«В населенном пункте Троицкое военные преступники вооруженных формирований Украины разместили две боевые машины пехоты во дворе школы», — рассказал Филипоненко.
Обновлено в 07:35
Технологии

Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV

Обновлено в 18:06
Политика

Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере

Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Здоровье

Московская школьница узнала о беременности во время родов

Обновлено в 20:29
Происшествия

На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют

Обновлено в 14:39
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Общество

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено в 03:59
Транспорт

Южный участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное