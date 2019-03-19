Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от ПутинаРБК 13:12

Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию. Об этом журналистам рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

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