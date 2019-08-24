Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в ПриднестровьеRT на русском вчера в 05:25
«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — написал он. По его словам, с соответствующим предложением выступил Шойгу.
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Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье
Московский Комсомолецвчера в 06:44
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
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Голкипер «Авангарда» пропустил гол после броска из средней зоны
В матче с нижегородским ХК «Торпедо» голкипер омского «Авангарда» Александр Судницын пропустил гол после броска соперника из средней зоны.
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Израильские истребители вторглись в Ливан вслед за беспилотниками
Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента с израильскими беспилотниками в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута.
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Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225
Виталию Минакову, бойцу MMA из РФ, удалось отправить в нокаут уроженца США Тимоти Джонсона в рамках соглавного поединка турнира Bellator 225.
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Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
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Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Общество
Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре
Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
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Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Общество
Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки
На сегодняшний день в России действуют 109 лесных пожаров, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 04:49
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Роскосмос подтвердил дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Роскосмос в воскресенье подтвердил, что повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией назначена на 06:12 мск 27 августа.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
OnePlus презентовала дизайн модели смартфона 7T с необычной камерой
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Обновлено в 00:32
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
Обновлено в 01:44
Происшествия
СМИ сообщили о гибели режиссера Игоря Хомского
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина арендовал автомобиль и въехал в КамАЗ.
Обновлено в 06:25
Общество
Росгвардия пообещала изучить законопроект об идентификационных номерах
Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы.
Обновлено в 04:09
Футбол
Филипе Луис отказал топ-клубам ради «Фламенго»
Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что перед уходом из «Атлетико» вел переговоры с «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Боруссией Дортмунд».
Обновлено в 06:14
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Политика
Савченко заявила об украинизации России
В интервью телеканалу NewsOne депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что вскоре граждане РФ будут легко понимать украинский язык, поскольку российские телеканалы транслируют выступления украинских политических деятелей.
Обновлено вчера в 02:55