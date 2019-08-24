Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в ПриднестровьеRT на русском вчера в 05:25

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — написал он. По его словам, с соответствующим предложением выступил Шойгу.
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