Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в ПриднестровьеRT на русском вчера в 05:25
«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — написал он. По его словам, с соответствующим предложением выступил Шойгу.
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Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье
Московский Комсомолецвчера в 06:44
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Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
Обновлено в 05:04
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
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Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Происшествия
Коллекторы обстреляли отца с ребенком в Подмосковье
Правоохранительные органы проверяют информацию о коллекторах, которые обстреляли отца и его дочь в подмосковном Красногорске.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Авто
Из грузовика MAN сделали дом на колесах, которому нипочем любое бездорожье
Ребята из компании Box Manufaktur представили свою версию идеального дома на колесах. Машина получила название 6x6 Overlanding.
Обновлено в 03:40
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью
24 августа в рамках седьмого тура РПЛ столичный "Локомотив" в Краснодаре сыграл с местными "горожанами": ничья, 1:1.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52