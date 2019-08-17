Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игрыLenta.ru вчера в 18:27
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
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Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Галкин вырастил тыквы на огороде в Юрмале
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено вчера в 13:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов поддержал Кормье после поражения
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал одноклубника Даниэля Кормье, который уступил на UFC 241 титул чемпиона в тяжелой весовой категории в поединке со Стипе Миочичем.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено вчера в 11:54
Космос
«Марс-2020» получил многофункциональную буровую установку
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
Обновлено в 00:59
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено вчера в 05:11
Космос
Снимок: «Хаббл» замечает лиловую «медузу», горящую над темной бездной космоса
Астрономы называют эти объекты планетарными туманностями, поскольку при наблюдениях в первые маломощные телескопы 1600-х и 1700-х гг. эти структуры выглядели в некоторой степени похожими на планеты.
Обновлено в 02:53
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Кино
Российский фильм «Отпуск» получил приз на кинофестивале в Локарно
В рамках программы Антон Сазонов награжден как лучший режиссер.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Обновлено в 03:12