Армия и оружие

Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игрыLenta.ru вчера в 18:27

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
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Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх

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Газета.Ruвчера в 15:17

Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ

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