Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игрыLenta.ru вчера в 18:27
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
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Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 01:52
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Вучич пригласил Шойгу оценить развитие сербской армии в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич передал главе министерства обороны России генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить столицу страны Белград и в ходе визита оценить достижения сербской армии и ее развитие.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Космос
К Земле приближается огромный астероид
Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.
Обновлено 15 августа в 05:08
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
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Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика
На Украине заявили о потере государственности
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что за 28 лет независимости Украина не смогла построить сильные государственные и показать экономические успехи, сообщает издание "Зеркало недели".
Обновлено в 02:08
Транспорт
После Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе мэрии города, за ночь коммунальные службы уральской столицы вывезли с улиц 450 кубометров мусора.
Обновлено в 02:22
Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Казахстане за сутки произошли три землетрясения
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»
Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
Обновлено в 00:23
Политика
Названы темы переговоров Путина и Макрона
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Обновлено вчера в 18:11
Авто
Представлен уникальный 638-сильный Hudson Coupe
На автомобильной неделе в Монтерее различные компании представили свои удивительные автомобили, большинство из которых сияют своей безупречностью.
Обновлено вчера в 02:58
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
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Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам
Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено в 01:00
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54