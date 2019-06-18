Армия и оружие

Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армииВести.Ru 07:49

Российская армия в ближайшей перспективе получит новейшее вооружение, основанное на лазерных и гиперзвуковых технологиях. Первые образцы подобных комплексов уже поступили на опытно-боевое дежурство в войска.
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с чего всё началось

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
RT на русском06:06

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Шойгу заявил о скором поступлении в армию РФ лазерного оружия

Газета.Ru09:59

Оснащённость Вооружённых Сил России новым оружием за последние годы возросла почти в 4 раза

ТК Звезда07:22

Российская армия получит новейшее лазерное и гиперзвуковое оружие

Известия06:38

Шойгу заявил, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое и лазерное оружие

ТАСС06:35

Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии»

РБК07:06

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

RT на русском06:06

Армия России вскоре получит новое оружие на гиперзвуке и лазерной энергии

Интерфакс06:04
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон

Шойгу пообещал «не имеющее аналогов оружие»

Вести.UZ12:08
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
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Обновлено в 14:46
Экономика

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Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

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Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

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Обновлено в 14:57
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Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

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Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.
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