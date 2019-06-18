Армия и оружие
Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армииВести.Ru 07:49
Российская армия в ближайшей перспективе получит новейшее вооружение, основанное на лазерных и гиперзвуковых технологиях. Первые образцы подобных комплексов уже поступили на опытно-боевое дежурство в войска.
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с чего всё началось
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.RT на русском06:06
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