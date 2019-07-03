ТАСС/. Первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ РФ подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

с чего всё началось

Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик». Снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Всего в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков.

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