Политика

Шойгу передал Молдавии знамена времен Великой Отечественной войныФАН 07:13

Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал боевые знамена Красной Армии своему молдавскому коллеге Павлу Войку на церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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