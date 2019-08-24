Политика

Шойгу передал Молдавии знамена времен Великой Отечественной войныФАН 07:13

Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал боевые знамена Красной Армии своему молдавскому коллеге Павлу Войку на церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
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РФ передала Молдавии знамена частей, освобождавших республику от фашистов

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ТАСС03:34
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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Происшествия

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В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
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Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
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АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
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В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
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Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
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Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»

Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
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Планируется, что перспективное аэротакси сможет совершать вертикальный взлет и посадку.
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"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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