Политика
Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войныРБК 12:57
Министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Кишинев на празднование 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, передал молдавскому президенту Игорю Додону недавно рассекреченные подлинные документы времен войны.
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Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
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Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Космос
Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
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Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Политика
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В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
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Футбол
«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу
Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:29
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено в 09:29
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Политика
Шойгу рассказал о перспективах российских миротворцев в Приднестровье
Красносельский, в свою очередь, подтвердил, что не видит альтернативы участию российских миротворцев в регионе.
Обновлено в 12:03
Баскетбол
США определились с составом на ЧМ-2019 после травмы у Кузмы
Форвард «Лейкерс» Кайл Кузма не сможет сыграть на чемпионате мира-2019 из-за травмы голеностопа.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле
Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено в 13:02
Единоборства
Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске
Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.
Обновлено вчера в 14:20
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
Обновлено в 11:59
Происшествия
Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге
Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29