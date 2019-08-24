Политика

Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войныРБК 12:57

Министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Кишинев на празднование 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, передал молдавскому президенту Игорю Додону недавно рассекреченные подлинные документы времен войны.
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РФ передала Молдавии знамена частей, освобождавших республику от фашистов

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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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