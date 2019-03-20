Шойгу передал Асаду послание ПутинаBFM.ru вчера в 13:15

с чего всё началось

Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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