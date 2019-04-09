Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализмLenta.ru вчера в 19:26
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом он заявил, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, сообщает РИА Новости.
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Шойгу осудил волокиту в решении проблем военнослужащих и членов их семей
Российская газетавчера в 16:18
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На МТС подали в суд в Нью-Йорке Впервые компания обратилась с иском в МЦУИС против Туркмении в июле 2018 года.
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В России выросла численность дальневосточных леопардов
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Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
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Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
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В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
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Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
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Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
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Армия и оружие
Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео
В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
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Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился
Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.
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Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.
Обновлено в 04:11
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода
Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.
Обновлено в 03:33
Общество
В исторических зданиях Петербурга расцвела «альтернативная» жизнь
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Обновлено в 04:22
Авто
Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM
Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
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США рассчитывают, что Египет откажется от покупки российских Су-35
Вашингтон рассчитывает, что Каир учтет угрозу санкций за покупку российских Су-35 и откажется от сделки.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Челябинске жестоко убили двух пенсионеров
Преступление совершено в их частном доме, пенсионеры найдены с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
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Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
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Футбол
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Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Футбол
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В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
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Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
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Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
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