Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализмLenta.ru вчера в 19:26

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом он заявил, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, сообщает РИА Новости.

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Экономика МТС подала иск против Туркмении на $1,5 млрд На МТС подали в суд в Нью-Йорке Впервые компания обратилась с иском в МЦУИС против Туркмении в июле 2018 года.

Общество В России выросла численность дальневосточных леопардов Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда, за год число взрослых кошек увеличилось на 5 особей, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елена Шевцова.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Происшествия В Албании с самолета украли несколько миллионов евро Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.

Армия и оружие Удачную атаку на F-22 Raptor сняли на видео В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.

Авто Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.

Спорт Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Политика Володин отругал депутата за мат в соцсетях Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.

Общество Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.

Общество В исторических зданиях Петербурга расцвела «альтернативная» жизнь Весной этого года в Петербурге было анонсировано создание сразу нескольких креативных пространств.

Авто Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика США рассчитывают, что Египет откажется от покупки российских Су-35 Вашингтон рассчитывает, что Каир учтет угрозу санкций за покупку российских Су-35 и откажется от сделки.

Происшествия В Челябинске жестоко убили двух пенсионеров Преступление совершено в их частном доме, пенсионеры найдены с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Происшествия В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.

Шоу-бизнес Россиянин отказался от пересадки головы Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.

Футбол Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок» Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбол «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.