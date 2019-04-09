Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализмLenta.ru вчера в 19:26

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом он заявил, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, сообщает РИА Новости.

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

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