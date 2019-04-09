Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализмLenta.ru 19:26

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом он заявил, выступая на закрытой части селекторного совещания военного ведомства, сообщает РИА Новости.
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Трамп провел «конструктивный» разговор с саудовским принцем

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Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
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На сайте Россельхознадзора РФ ещё в августе 2018 года опубликован официальный ответ, который гласит, что штрафы не распространяются на физических лиц, выращивающих плодоовощную продукцию для собственных нужд, без цели дальнейшей продажи урожая или семян.
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Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов

Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
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