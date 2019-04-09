Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализмАвторадио 01:45

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на закрытой части селекторного совещания с подчиненными, сообщает РИА Новости. Министр осудил формализм в отношениях к людям.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шойгу отправил «бездушных тыловиков» в горячие места

Газета.Ru06:12

Шойгу поручил разобраться с «бездушием» и «формализмом» военкоматов при работе с людьми

Коммерсантъ00:30

Шойгу поручил наказать за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии

РБКвчера в 17:19

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Lenta.ruвчера в 19:26

Шойгу осудил волокиту в решении проблем военнослужащих и членов их семей

Российская газетавчера в 16:18

Шойгу: В Минобороны не место бездушию и формализму при работе с людьми

REGNUMвчера в 14:49

Судная тень: семьям героев Сирии требуют выдать компенсации

Известиявчера в 11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

Обновлено в 08:52
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Общество

В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой

В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Здоровье

Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи

Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Общество

ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко согласовал дату и место дебатов с Зеленским

Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00, сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 09:31
Общество

В пермском морге проводят проверку, где трупы складывают друг на друга

Обновлено в 07:14
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

Аксенов пообещал очередной административный террор

Глава республики констатировал, что поручения выполняются только перед прибытием в муниципалитет правительства Крыма, а после отъезда «все выветривается».
Обновлено в 05:54
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика

В Польше обвинили главу комиссии по расследованию крушения самолета Качиньского в «сговоре» с русскими

Обновлено в 09:42
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Титиева перевели в колонию-поселение

Руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который в марте был осужден за хранение наркотиков, перевели для отбытия наказания в колонию-поселение в чеченском Аргуне.
Обновлено в 06:29
Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Политика

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество

Совфед одобрил запрет хостелов в жилых домах с октября

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 07:31
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное