Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализмАвторадио 01:45

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на закрытой части селекторного совещания с подчиненными, сообщает РИА Новости. Министр осудил формализм в отношениях к людям.

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

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