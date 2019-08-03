Армия и оружие
Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИГазета.Ru 11:56
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников в Армейских международных играх—2019. Об этом передает РИА "Новости". По словам министра, не приезд команд из Североатлантического альянса связан с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками.
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