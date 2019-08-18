Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на ЧукоткуLenta.ru 11:58
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США. Переброска ракетоносцев к границам США была проведена 14 августа в рамках плановых летно-тактических учений.
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