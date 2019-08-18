Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работойRT на русском 11:35
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
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Шоу-бизнес
Сын Валерии женился без ведома семьи
Обновлено в 12:10
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Экономика
Как Украина победила российские удобрения
С 1 июля правительство Гройсмана полностью запретило ввоз российских удобрений на Украину.
Обновлено в 01:00
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Общество
В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику
Обновлено в 12:16
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Происшествия
Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства
В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник — День части.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Миллер прокомментировал эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал спорное судейство в матче "Зенит-Ахмат", в ходе которого арбитр не засчитал два гола петербургской команды и не поставил пенальти.
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
Четверо детей, отдыхавшие в летнем лагере в Татарстане, попали в больницу с отравлением.
Обновлено в 11:58
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.
Обновлено в 09:45
Наука
Ученые нашли микроб, который может объяснить происхождение жизни
Японские биологи впервые вывели неуловимый вид бактерий, похожий на тот, который мог создать сложную жизнь на Земле.
Обновлено в 05:57
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People
В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Футбол
В матче «Челси» — «Лестер» заменили арбитра, который попал в пробку
Во встрече второго тура АПЛ между «Челси» и «Лестером» произошла замена главного судьи Грэма Скотта.
Обновлено в 12:10
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Алавес» обыграл «Леванте» в первом туре чемпионата Испании
Футболисты "Алавеса" добились победы над "Леванте" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:56
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52