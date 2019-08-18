Армия и оружие

Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работойRT на русском 11:35

Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
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