Мы начали выполнять плановые полеты. Насчет задирания: во-первых, они знают, что мы летим, это естественно и понятно. Это всё у нас в планах на начало года — все эти полеты.

Напомним, ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160, осуществившие первую посадку на Чукотке, совершили перелет в пределах российских границ.

Футбол Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Футбол Эдуардо Докампо нравится играть на стадионе «Центральный» в Казани Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» заявил, что его не смущает то, что команда в этом сезоне проводит домашние матчи на стадионе «Центральный».

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Футбол Кавани согласовал контракт с клубом Бекхэма Форвард парижан согласовал контракт с клубом «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.

Футбол Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321 Многотысячный стадион встал, когда на поле вышли пилоты и бортпроводники рейса, который едва не стал трагическим, а голос диктора, объявлявшего имена членов экипажа, заглушили овации зрителей.

Происшествия Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.

Армия и оружие В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Хоккей Знарок: курить бросил еще полтора года назад, перед Олимпиадой в Пхенчхане Главный тренер московского хоккейного "Спартака" Олег Знарок после победы над земляками из "Динамо" в контрольном матче поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона, объяснил, почему не собирается меняться, и напомнил, что в КХЛ уже случались чудеса, подобные успеху "Сент-Луиса" в минувшем сезоне НХЛ.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Общество Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.

Гаджеты В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019 На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.

Культура Фестиваль любительских театров кукол пройдет в Саратове В рамках мероприятия пройдет пресс-конференция, в которой примут участие члены жюри и организаторы, состоятся обсуждения по проблемам развития любительского искусства театра кукол.

Происшествия У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов У туристического автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы в воскресенье, найдено 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter "Московского транспорта".

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика СМИ сообщили о задержании более четырех тысяч человек в Кашмире Около четырех тысяч человек задержали в индийской части Кашмира после недавнего решения властей отменить особый статус штата, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.