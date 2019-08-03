Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИРИА Новости 20:45

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019. По словам главы военного ведомства, отсутствие команд из Североатлантического альянса связано с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками.
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Шойгу объяснил, почему НАТО боится участвовать в Армейских играх

РЕН ТВ21:35

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

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ТК Звезда11:06
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