Армия и оружие
Шойгу обратился к Мэттису и обратил внимание на лагерь «Эр-Рукбан»
Шойгу обратился к Мэттису и обратил внимание на лагерь «Эр-Рукбан»Политическая Экспертиза00:49
Как стало известно, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису. Он направил главе Пентагона послание. В письме Шойгу обратил внимание на проблему лагеря «Эр-Рукбан».
Политическая Экспертиза00:49
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Армия и оружие
Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России Шойгу
В Пентагоне не ответили на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, он предложил обсудить на уровне военных ведомств разногласия, возникшие по условиям соблюдения странами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы
Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Во всех военных училищах появятся ледовые катки и бассейны
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Памятник авиаторам всех поколений открыли в Ростове
Памятник авиаторам всех поколений открыли в Ростове-на-Дону сегодня, 15 декабря.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Около 600 новобранцев прибыло в соединение ЮВО под Волгоградом
Около 600 новобранцев из разных городов России и около 150 молодых специалистов, прошедших обучение в учебных военных центрах, прибыли в соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгограде, в рамках осенней призывной кампании.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ в ЛНР погиб ополченец
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Литва получила две самоходные гаубицы PzH2000
По словам замминистра обороны Литвы Гедримаса Йеглинскаса, литовская армия получила полностью модернизированные самоходные бронированные тяжелые гусеничные гаубицы, которые укрепят оборонный потенциал вооруженных сил.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
WSJ сообщила о краже секретных данных ВМС США китайскими хакерами
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
В Финляндии прошли «водные» испытания минометной системы NEMO
В Финляндии провели успешные "водные" испытания тяжёлого мобильного миномёта NEMO (NEw MOrtar) производства компании Patria.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В ДНР привели в полную боевую готовность войска
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Маневренный бой отработали мотострелки ВВО в Забайкалье
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Эстония поспорила с Украиной о звании сильнейшей армии мира
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН
Россия в 2019 году планирует принять участие в военно-морских учениях, которые организуют Южная Корея и Сингапур в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Российскую эскадру в Средиземноморье усилил тральщик «Иван Голубец»
Морской тральщик "Иван Голубец" и буксир "МБ-31" проходят проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы усилить российскую эскадру в Средиземном море.
Обновлено вчера в 09:22