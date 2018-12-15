Как стало известно, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису. Он направил главе Пентагона послание. В письме Шойгу обратил внимание на проблему лагеря «Эр-Рукбан».

Шойгу обратился к Мэттису и обратил внимание на лагерь «Эр-Рукбан»

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