Армия и оружие
Шойгу не считает, что полеты Ту-160 на Чукотку должны «задирать» СШАГазета.Ru 13:47
Россия не пыталась "дразнить" американцев полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку вблизи границы с США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, самолеты совершали плановую работу, о которой Вашингтон был уведомлен.
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