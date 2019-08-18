Россия не пыталась "дразнить" американцев полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку вблизи границы с США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, самолеты совершали плановую работу, о которой Вашингтон был уведомлен.

Шойгу не считает, что полеты Ту-160 на Чукотку должны «задирать» США

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