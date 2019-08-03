Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играхРоссийская газета вчера в 22:36
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019. По словам главы ведомства, альянс отказывается от участия в "АрМИ-2019" не только по политическим, но и по экономическим причинам.
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Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
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СК начал проверку после отравления детей в лагере в Подмосковье
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