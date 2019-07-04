с чего всё началось

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, сообщает 4 июля пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Общество Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.

Футбол «Барселона» не хочет отдавать за Неймара больше €170 млн Руководство каталонской "Барселоны" намерен отдать за форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара не более чем за €170 млн, сообщает "Чемпионат.com".

Общество Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».

Общество Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» передан заказчику Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" официально был передан заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.

Космос Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.

Общество Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.

Политика В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Происшествия ЧП во время салюта в Минске попало на видео В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.

Армия и оружие Летчик-испытатель раскрыл новую фигуру пилотажа для вертолета Ми-28Н Российский летчик-испытатель Владимир Хорев рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен выполнить боевой вертолет Ми-28Н.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Политика Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.

Политика Путин уволил главу МВД по Чувашии и еще двух генералов От занимаемых должностей освобождены начальник Сибирского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Медведев Игорь Анатольевич; министр внутренних дел по Чувашской Республике Неяскин Сергей Дмитриевич; начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Скопинцев Николай Анатольевич.

Авто Солнечная Toyota Prius пройдёт испытания на улицах Токио Публичные дорожные испытания в Токио стартуют в конце июля. Элементы солнечной батареи представляют собой плёнку толщиной 0,03 мм.

Происшествия На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Происшествия В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия Упавшее дерево перекрыло движение на Кутузовском проспекте На проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве утром в четверг рухнуло дерево.