Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФREGNUM 03:08
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, сообщает 4 июля пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ02:40
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Политика
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Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
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Армия и оружие
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Российский летчик-испытатель Владимир Хорев рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен выполнить боевой вертолет Ми-28Н.
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Политика
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Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
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Путин уволил главу МВД по Чувашии и еще двух генералов
От занимаемых должностей освобождены начальник Сибирского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Медведев Игорь Анатольевич; министр внутренних дел по Чувашской Республике Неяскин Сергей Дмитриевич; начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Скопинцев Николай Анатольевич.
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Солнечная Toyota Prius пройдёт испытания на улицах Токио
Публичные дорожные испытания в Токио стартуют в конце июля. Элементы солнечной батареи представляют собой плёнку толщиной 0,03 мм.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
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На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Обновлено в 05:26
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В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
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На проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве утром в четверг рухнуло дерево.
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Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
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Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19