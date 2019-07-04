с чего всё началось

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин развелся с женой Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.

Футбол Президент ФК «Ростов» ответил «Чайке» на оскорбление болельщиков клуба Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление после того, как депутат областной думы, президент ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал болельщиков ростовского клуба больными, сообщается на сайте команды.

Здоровье Генетики: Каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе Учёные из медико-генетического центра Genotek заявили, что примерно каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе.

Политика Коломойский рассказал, как поддерживает Зеленского Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что время от времени контактирует с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политика Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.

Политика В команде Зеленского ответили Путину Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Футбол Кварацхелия присоединился к «Рубину» В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Шоу-бизнес Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии Певица Валерия показала первое фото из путешествия по родине викингов - Исландии.

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Экономика Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.

Здоровье Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.

Футбол Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.