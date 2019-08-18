Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ранее российская стратегическая и дальняя авиация совершала полеты на Чукотку.

Культура Скончался известный американский комик Кип Аддотта Печальные новости сообщили родственники артиста. В США на 75-ом году жизни скончался американский комик Кип Аддотта.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.

Экономика Совладелец Совкомбанка: «Почти все банкиры хотят продать свой банк, а мы нет» Росли с той скоростью, с которой зарабатывали, объясняет Сергей Хотимский и говорит, что с утра до ночи работает в банке с братом (Дмитрием Хотимским, совладельцем бизнеса), больше ничего не умеет и ни на что не претендует.

Футбол Филипп забил первый гол за «Динамо» Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп забил дебютный гол за московскую команду.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Наука Мягкие роботы получили полностью мягкий электрический насос Инженеры под руководством Герберта Ши (Herbert Shea) из Федеральной политехнической школы Лозанны создали для мягких роботов насос, в котором не используются жесткие компоненты.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Украины ждут от нынешних властей скорейшего завершения конфликта в Донбассе, но для этого предстоит пройти большой путь.

Происшествия Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали 63 человека Во время празднования свадьбы на западе Кабула прогремел взрыв. Погибли 63 человека, более 180 ранены, сообщает ВВС.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Происшествия Бензовоз взорвался после ДТП в Уганде Бензовоз, попавший в аварию, взорвался на западе Уганды. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в полиции.

Политика Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2» Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.

Политика В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Политика Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что сирийцы, которые во время отпуска посещают родину, могут быть лишены статуса беженцев на территории ФРГ.

Здоровье Сердца свиней могут использоваться для трансплантации человеку в ближайшие несколько лет Известный хирург Сэр Теренс Инглиш, выполнивший первую успешную пересадку жизненного важного органа в Великобритании 40 лет назад, сделал заявление, что сердца свиней могут использоваться для трансплантации человеку в ближайшие несколько лет.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.