Армия и оружие

Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановымиГазета.Ru 13:10

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ранее российская стратегическая и дальняя авиация совершала полеты на Чукотку.
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ТК Звезда03:18
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