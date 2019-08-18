Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановымиГазета.Ru 13:10
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ранее российская стратегическая и дальняя авиация совершала полеты на Чукотку.
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Футбол
Карпин назвал причины поражения «Ростова» в матче с «Уфой»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему его команда уступила «Уфе» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
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Футбол
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.
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Политика
Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям
Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
Обновлено в 09:47
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Культура
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Обновлено в 12:11
Единоборства
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Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич накануне в Анахайме нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 12:55
Общество
Директор музея имени Бахрушина назвал фейком информацию о массовом увольнении сотрудников
Как сообщалось ранее, московский театральный музей покинули 40 сотрудников, не согласных с действиями первого заместителя директора Кристины Трубиновой.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Обновлено в 13:08
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:28
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
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Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать
В Подмосковье начали разбирать самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севший на кукурузное поле в четверг утром.
Обновлено в 08:36
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено в 09:14
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
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Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская показали сына
В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.
Обновлено в 08:17
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
СКР выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Перми
В Перми СКР начал проверку по факту ДТП с автобусом, врезавшимся в здание. Об этом сообщает краевое управление ведомства.
Обновлено вчера в 12:08