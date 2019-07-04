с чего всё началось

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Шоу-бизнес Умер испанский актер Артуро Фернандес В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.

Технологии В Германии запустили мобильную связь 5G После тестового режима в германских Берлине и Бонне запустили сеть связи пятого поколения (5G).

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Автоспорт Квят проведет демонстрационные заезды в Санкт-Петербурге Пилот «Торо Россо» Даниил Квят примет участие в демонстрационных заездах в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салюта По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2» Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".

Общество За смартфоны без российского ПО могут штрафовать Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.

Футбол Арьен Роббен завершил карьеру футболиста Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Происшествия Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей «Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.

Футбол Футболист Полоз перешёл в «Сочи» Права на Дмитрия Полоза принадлежали «Зениту», за который 27-летний нападающий выступал с 2017 года.

Политика Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

Политика Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве» Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.

Политика Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Космос Финансист из США уверен, что миф о «золотом астероиде» нужен для роста цены на биткоин По мнению американского экономического эксперта, который смог предсказать финансовый кризис США в 2008 году, история о так называемом золотом астероиде распространяется для того, чтобы спровоцировать рост цены на биткойн.