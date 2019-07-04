Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппаратеГазета.Ru 03:07

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.
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с чего всё началось
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте
 Кремля.
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