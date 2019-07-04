Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппаратеГазета.Ru 03:07
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.
Читать в источнике
Оценить378
с чего всё началось
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ02:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Технологии
В Германии запустили мобильную связь 5G
После тестового режима в германских Берлине и Бонне запустили сеть связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Автоспорт
Квят проведет демонстрационные заезды в Санкт-Петербурге
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят примет участие в демонстрационных заездах в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салюта
По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»
Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Хоккей
НХЛ признал видео падения Овечкина с вейкборда лучшим
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»
По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
Обновлено в 12:06
Футбол
Футболист Полоз перешёл в «Сочи»
Права на Дмитрия Полоза принадлежали «Зениту», за который 27-летний нападающий выступал с 2017 года.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Устроивших стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени задержали
Обновлено в 12:23
Политика
Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Политика
Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»
Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»
Обновлено в 12:21
Космос
Финансист из США уверен, что миф о «золотом астероиде» нужен для роста цены на биткоин
По мнению американского экономического эксперта, который смог предсказать финансовый кризис США в 2008 году, история о так называемом золотом астероиде распространяется для того, чтобы спровоцировать рост цены на биткойн.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира
Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38