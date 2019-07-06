Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке. Стенограмма приводится на сайте Кремля. Путин поручил Шойгу представить погибших подводников к государственным наградам.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Авто Hyundai тестирует «заряженный» хэтчбек i30 N В настоящее время «заряженный» хэтчбек i30 N предлагается с наддувными бензиновыми агрегатами объемом 2,0 литра, с отдачей 250 и 275 л.с. Спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6,4 секунды, а во втором случае это время сокращается на 0,2 секунды.

Политика Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Общество Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Происшествия В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.

Интернет В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой Социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook работают с перебоями. Пользователи не могут загрузить фото и увидеть изображения.

Общество Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.