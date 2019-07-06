Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппаратеДождь 03:07
Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке. Стенограмма приводится на сайте Кремля. Путин поручил Шойгу представить погибших подводников к государственным наградам.
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Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Обновлено в 18:56
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Авто
Hyundai тестирует «заряженный» хэтчбек i30 N
В настоящее время «заряженный» хэтчбек i30 N предлагается с наддувными бензиновыми агрегатами объемом 2,0 литра, с отдачей 250 и 275 л.с. Спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6,4 секунды, а во втором случае это время сокращается на 0,2 секунды.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским
Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии
Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Авто
В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 11:03
Происшествия
В США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости
В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
Обновлено в 20:56
Общество
Гороскоп на среду, 3 июля: стоит прислушаться к своей интуиции
В среду, 3 июля, астрологи говорят о молодой Луне, которая будет видна в созвездии Рака.
Обновлено 02 июля в 10:07
Интернет
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Социальные сети Instagram, WhatsApp и Facebook работают с перебоями. Пользователи не могут загрузить фото и увидеть изображения.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя
Обновлено в 14:42
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Спорт
Первое золото на Универсиаде для россиян завоевал дзюдоист
Обновлено в 14:36
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24