Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппаратеГазета.Ru 03:07
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.
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с чего всё началось
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ02:40
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