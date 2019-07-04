с чего всё началось

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.

Происшествия На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.

Происшествия Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Поиски затонувшей в 1968 году подводной лодки возобновили во Франции Французское военное ведомство возобновило поиски пропавшей без вести в январе 1968 года подводной лодки Minerve, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные, полученные от военно-морской префектуры Средиземноморья.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.

Шоу-бизнес Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Экономика Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.

Здоровье За рост смертности на Кубани решили наказывать главных врачей «Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности», - отметила вице-губернатор.

Экономика ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.

Общество Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.

Политика Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.