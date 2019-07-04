Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппаратеРБК 02:39

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте
 Кремля.
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Основной причиной ЧП на глубоководном аппарате считается пожар в аккумуляторном отсеке

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