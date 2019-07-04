с чего всё началось

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Технологии Швейцарцы испытали полностью электрический учебный самолет Перспективный полностью электрический учебный самолет Bristell Energic, разработанный швейцарским стартапом H55 совместно с чешской авиастроительной компанией BRM Aero, совершил первый полет.

Политика Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд вступила в должность посла Саудовской Аравии в США, передает телеканал Al Arabia со ссылкой на официального представителя посольства в Вашингтоне Фахада Назира.

Футбол Президент «Ростова» раскритиковал руководство «Чайки» Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально в отношении болельщиков ростовского клуба.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправлены в колонию Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Происшествия Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Общество Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.

Экономика Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Происшествия В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.

Общество Медведев назвал преимущества электронных трудовых книжек Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал преимущества электронных трудовых книжек для россиян.

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Общество Самый длинный пешеходный мост России обрушился Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Происшествия В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).

Политика Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.

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Политика Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.

Армия и оружие Летчик-испытатель рассказал о маневренности ударного вертолета Ми-28Н Современный российский ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" стал вдвое маневреннее и выдерживает большие перегрузки, чем его предшественник Ми-24.