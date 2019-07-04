Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппаратеВедомости 03:25
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Кино
Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии
Риза Азис подозревается в отмывании денег Малайзийский кинопродюсер Риза Азис, известный по работе с фильмом "Волк с Уолл-стрит", задержан в четверг в стране по подозрению в причастности к коррупционному скандалу.
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Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
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Общество
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Политика
Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды
Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
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Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
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Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено в 17:22
Кино
Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса
Американская темнокожая актриса Холли Бэйли сыграет Ариэль в новой экранизации «Русалочки» Disney. Об этом компания сообщила в Twitter.
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Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
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Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Общество
Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей
Обновлено в 12:31
Космос
Источник космического быстрого радиовсплеска озадачил ученых
Ученые выяснили, что его источником может быть галактика, которая с точки зрения ее возраста и размеров похожа на нашу.
Обновлено вчера в 08:46