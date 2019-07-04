Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппаратеBFM.ru 02:47

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков. По словам главы Минобороны РФ, в аккумуляторном отсеке произошел пожар. Об этом министр сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте
 Кремля.
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