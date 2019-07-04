с чего всё началось

Пожар в аккумуляторном отсеке стал основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 подводников. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14 Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Происшествия Кокорин и Мамаев этапированы в колонию 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Экономика Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.

Шоу-бизнес Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».

Происшествия В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома» Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Политика Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах "Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.

Общество В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).

Игры В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.

Экономика Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.

Политика В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по подозрению в поставке нефти в Сирию в нарушении санкций Европейского союза.