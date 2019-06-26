Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение РоссииRT на русском 09:36

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, какую цель преследует Запад в информационной войне с Россией.

с чего всё началось

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге миром», — цитирует Шойгу РИА Новости.

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