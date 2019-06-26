Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение РоссииRT на русском 09:36
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге миром», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, какую цель преследует Запад в информационной войне с Россией.РИА Новости09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Происшествия
Петербурженке на голову упал кусок штукатурки
По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Здоровье
В Ленобласти психиатров хотят обеспечить охраной
Из-за пробелов в законодательстве жизнь медиков может находиться в опасности, поскольку не всех их пациенты вменяемы и могут себя контролировать.
Обновлено в 16:23
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Политика
Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ
Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Общество
Власти Сан-Франциско первыми в США запретили электронные сигареты
Использование всех видов электронных сигарет будет запрещено на территории Сан-Франциско по решению властей.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами
В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено вчера в 15:55
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Футбол
Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хотят включить экс-игрока "Зенита" в сделку по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку
Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Обновлено в 16:34
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с традиционными ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ»,— сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 13:39
Авто
Новый кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем и подарил ему материалы съезда КПСС
Отмечается, что российский лидер подарил Зюганову книгу «Материалы XXIII съезда КПСС» и вручил ему картину с изображением площади перед Дворцом съездов.
Обновлено в 09:00
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23