Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение РоссииRT на русском 09:36
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге миром», — цитирует Шойгу РИА Новости.
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, какую цель преследует Запад в информационной войне с Россией.РИА Новости09:45
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Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.
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В центре Энгельса горит вещевой рынок
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Общество
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В России могут понизить возраст совершеннолетия Граждан РФ предложили пораньше признавать взрослыми.
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В Петербурге впервые сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ
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Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
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