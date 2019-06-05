Армия и оружие
Шойгу: на границах СНГ отмечается напряженная обстановкаPravda.Ru 07:05
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что сейчас у границ СНГ фиксируют крайне напряженную военно-политическую обстановку.
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Авто
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Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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Политика
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В Москве загорелась кровля дата-центра
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Политика
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Энергетика
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Обновлено в 08:32
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
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Обновлено в 07:32
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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
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Политика
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Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
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От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
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Происшествия
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Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
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Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
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Здоровье
В Брянске из-за паразитов закрыли пляж на озере Мутном
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Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
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