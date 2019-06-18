Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армииВести.Ru 07:49

Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

с чего всё началось

Российская армия в ближайшей перспективе получит новейшее вооружение, основанное на лазерных и гиперзвуковых технологиях. Первые образцы подобных комплексов уже поступили на опытно-боевое дежурство в войска.

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